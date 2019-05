Familieselskap sel seg ut av Norled

innenriks

Norled AS er eitt av den største ferje- og hurtigbåtreiarlaga i landet med totalt 80 fartøy over heile Noreg.

Selskapet har vore eit heileigd dotterselskap av DSD, men blir no overtatt av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

Dei to selskapa overtar ein halvpart kvar i Norled, opplyser Norled i ei pressemelding. Selskapet oppgir ikkje kjøpssummen, men ifølgje Sysla skal han vere på i overkant av to milliardar kroner.

– Å vekse og lykkast med så mykje nytt innanfor teknologi og investeringar er krevande for ei familieeid verksemd. No treng selskapet å få tilført den nødvendige finansielle løfteevna som skal til for at Norled kan vekse og utvikle seg vidare til neste fase og mot mykje mål, seier Ingvald Løyning, styreleiar i Norled.

Salet betyr òg at DSD for første gong på 164 år ikkje lenger skal drive med ferjedrift.

Norled hadde i fjor eit resultat før skatt på 228 millionar kroner, noko som var det beste resultatet til selskapet nokosinne.

Selskapet har hovudkontor i Stavanger, men driv ferjeverksemd i Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Indre Oslofjord og Nord-Troms.

I 2014 sette Norled i drift verdas første batteridrivne ferje, MF Ampere, som går i rutetrafikk mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane.

