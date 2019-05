Forbrukarrådet: Huawei-kundar kan ha krav på å heve kjøpet

innenriks

Google og den kinesiske mobilprodusenten Huawei har lenge hatt eit tett samarbeid, men no vil Google stanse all si forretningsverksemd med selskapet som omfattar maskinvare, programvare og tekniske tenester.

Problema til produsenten kjem som følgje av den aukande handelskrigen mellom USA og Kina, og etter at USAs president Donald Trump har lagt ned forbod mot at amerikanske selskap driv handel med telekomselskaper som administrasjonen oppfattar som ein trussel.

Leiar for Forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukarrådet seier til NTB at dersom dette får konsekvensar for dei som allereie har ein Huawei-telefon, kan dette utgjere det som blir kalla ein feil eller mangel, og ein kan i ytste konsekvens ha rett til å heve kjøpet.

– Er det ein feil eller mangel på eit produkt ein har betalt for, så kan ein ha krav på eit prisavslag eller å få pengane tilbake, seier Høst.

Følgjer nøye med

Ifølgje Reuters har Google blokkert tenestene sine for Huawei og fjerna Android-lisensen til selskapet. I praksis vil det bety at kommande Huawei-modellar blir leverte utan tilgang til Google-tenester som Gmail, YouTube, Google Maps og andre.

Eksisterande telefonar vil ikkje miste appane og operativsystemet dei har i dag, men også dei kan bli avskorne frå framtidige oppdateringar.

– Vi følgjer nøye med på kva som skjer, men per no er det ikkje nokon grunn til å klage, seier Høst.

Forbrukarrådet jobbar med denne problematikken også internasjonalt, og har ei digitalgruppe som jobbar med denne typen problemstillingar.

– Akkurat når det gjeld denne saka, må vi sjå kva slags konsekvensar dette eventuelt får før vi gjer noko, men det er jo ei kraftig sak, seier Høst.

Fleire produsentar følgjer etter

Ifølgje Bloomberg kuttar tre av dei leiande produsentane i verda av prosessorar, Intel, Broadcom og Qualcomm, også samarbeidet med Huawei. Dette rammar Huaweis produksjon av serverar, berbare datamaskiner og mobiltelefonar.

Leiinga i Huawei har ikkje kommentert den siste utviklinga i forholdet til Google. Nyheita kjem neppe overraskande etter turbulensen i den siste tida omkring spionasjeskuldingar og bygging av neste generasjon internett, 5G-nettet.

Huawei melde for eit års tid sidan at selskapet vurderer å lage sitt eige operativsystem, dersom Android skulle falle bort. Det er ikkje kjent kor langt dette arbeidet er komme.

(©NPK)