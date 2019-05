innenriks

– Programmet blir ein guide og eit underhaldande djupdykk i aktuell kultur og populærkultur, der vi òg kjem tett på dei som lagar han, seier Riise.

Kulturstripa skal sendast på kvardagar frå klokka 14 til 15 og skal ta for seg mellom anna musikk, film, podkast og TV-seriar.

Kanalsjef i P2 Ole Jan Larsen er glad for å ha Mona B. Riise med på laget, og ambisjonen er at ho skal bli ein profil for kanalen.

