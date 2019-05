Psykologspesialist: – Gi pedofile sexdokker på resept

innenriks

Grøndahl meiner at løysinga, kombinert med omfattande terapi, kan føre til at pedofile får «lufta» lystene sin, noko som er i strid med overtydinga til politiet om at det vil aktivere overgrep. Spesialisten ber derfor om vitskaplege eksperiment.

– Vi veit ikkje om seksualiserte dokkar av barn triggar overgrep, eller om dei kan fungere motsett, som ein slag ventil, seier Grøndahl til Dagbladet.

– Kripos er særleg bekymra for dei som bestiller slike dokker og har stått bak overgrep tidlegare eller har tilgang til barn i familie, gjennom arbeid eller verv, seier leiar Emil Kofoed i Kriposs seksjon for seksuallovbrot.

Grøndahl svarer at det faglege grunnlaget i feltet er tynt.

Kripos slo i fjor alarm om innføring av små sexdokker i 2017. Same året vart ein 23 år gammal mann frå Østfold dømt i Fredrikstad tingrett til seks månaders fengsel for mellom anna å ha bestilt ein seksualisert barnedokke. Dommen var den første i sitt slag.

Sidan har dei fått varsel om til saman 55 dokker som kan vere ulovlege, ifølgje Dagbladet.

