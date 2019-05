Riksadvokaten vil ha auka bruk av omvend valdsalarm

innenriks

Erfaringane viser at bruk av omvend valdsalarm er svært effektivt. Ein slik valdsalarm inneber at valdsutøvar blir forboden å opphalde seg i nærleiken av bustaden til fornærma, arbeidsstaden og andre faste tilhaldsstader.

Viss den dømte går inn i eit område vedkommande ikkje har høve til å røre seg i, vil alarmen automatisk bli utløyst og gi politiet tilstrekkeleg tid til å rekke fram og sikre fornærma.

I dei sakene der det er brukt ei slik løysing er det så langt ikkje registrert trusselsituasjonar der domfelte bevisst har prøvd å nærme seg fornærma.

– Må intensiverast

– Stadig betre tekniske løysingar og erfaringane ein har tilseier at arbeidet med å få idømt slik straff overfor fleire personar må intensiverast betydeleg, seier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

I eit nytt rundskriv gir riksadvokaten derfor pålegg om at slik elektronisk kontroll oftare skal bli kravd som del av straffa.

Reaksjonsforma er særleg aktuelt i familievaldssaker, men kan bli brukt i alle saker der nokon har opplevd vald, overgrep eller andre krenkingar, eller der det er fare for dette.

– Stor belasting

Lene Vågslid (Ap), som leier justiskomiteen, set pris på signala frå Riksadvokaten.

– Det er ei stor belasting for personar utsette for vald eller truslar om vald å sjølv bere ein valdsalarm. Det er svært positivt at Riksadvokaten sender ut denne tydelege beskjeden. Arbeidarpartiet har i fleire år foreslått auka bruk av omvend valdsalarm utan at vi har sett resultat, seier Vågslid.

– Justisministrane frå Frp har òg vore samde, men resultatet har ikkje vore auka bruk. Eg håper dette vil bety ei endring – slik at byrda blir lagt rett stad, poengterer ho.

(©NPK)