Kronprinsen vil ha dialog med søstera om bruk av prinsessetittelen

– Det er sånn at vi følgjer med på det som blir sagt og skrive. Det vi ønsker, er å ha ein dialog med søstera mi, særleg om det som går på titulering og næringsverksemd, seier han til NRK.

Turneen under tittelen «The princess and the Shaman» har vekt ein del debatt. I Stavanger vart arrangementet måndag, som eigentleg skulle ha vore i St. Petri-kyrkja, flytta til ein konferansesal. Det var biskopen i Stavanger som tok avgjerda om dette etter at debatten hadde rasa om at Kyrkja opna dørene for sjamanistisk aktivitet.

Torsdag 16. mai uttalte Slottet at dei vil ha dialog med prinsessa om marknadsføringa av næringsverksemda hennar.

Märtha og Verrett opna turneen med ein workshop i København 19. mai. Måndag var dei i Stavanger, og tysdag stod Tromsø for tur. Onsdag er paret i Oslo før turen går til Fredrikstad, der dei to landar torsdag.

Foredraget i Stavanger varte i over to timar og vart mellom anna avslutta med ei sjamanistisk øving. Durek Verrett bad folk om å reinse kroppane sine for ulike vonde tankar og minne.

