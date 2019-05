Milliontap for lakseoppdrettarar i Troms og Nordland

innenriks

– Vi får komme tilbake til tala, men det blir fort verdiar fór mellom 150 og 200 millionar kroner, seier dagleg leiar Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm iOfoten i Nordland til NRK.

Han har mista over halvparten av fisken, omtrent 2,7 millionar fisk, som utgjer vel 3.000 tonn.

Held pusten

Algeoppblomstringa tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Fem lakseselskap er ramma i Troms, medan tre er rørte i Nordland, skriv Dagens Næringsliv. Det er den verste algedøden som har ramma området sidan 1991, ifølgje avisa.

– Her held vi pusten og håper algen døyr bort. Vi følgjer situasjonen time for time for å sjå korleis det går. Algane rører seg med straumen og har ramma to nye lokalitetar lenger ut i Ofotfjorden, seier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Spreiing

Han fortel at algane spreier seg til nye område. Søndag var fire anlegg ramma og måndag vart to anlegg til ramma.

Ifølgje prognosen for vasstransport vil straumen ut Ofotfjorden halde fram dei neste 24 timane. Dette kan medføre spreiing så langt vest som til Årstein, melder Fiskeridirektoratet.

Til NRK seier forskar ved Havforskingsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, at det mest sannsynleg er snakk om algar i gruppa chrysochromulina.

– Dette er algar som produserer ei gift som rammar cellene i gjellene til fisken, slik at fisken ikkje får oksygen, seier Naustvoll.

Algeoppblomstringa i Nordland og Troms har skapt problem for oppdrettarar som mister laks. Fiskedirektoratet opplyser måndag at ein ikkje har oversikt så langt over omfanget på situasjonen og kor mykje fisk som er død. Foto: Gorm Kallestad / NTB NTB scanpix

