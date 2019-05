Religionsprofessor følgde sjaman-foredrag: – Sakna kritisk dialog

innenriks

– Kjærleik var den gjennomgåande bodskapen. Kjærleik til ein sjølv, som vil gjere kjærleik til andre mogleg. Det var ein bodskap om at viss ein klarer å stå i kjærleikselva, så vil det skje fantastiske ting. Dette legg eit stort ansvar på individet, uavhengig av kva for vilkår ein lever under, og er etisk problematisk, seier religionsprofessor Anne Kalvig.

Professoren frå Universitetet i Stavanger var ein av 550 publikummarar som måndag samla seg til det første foredraget i rekka for «Prinsessen og sjamanen», som Durek Verrett og Märtha Louise turnerer Noreg med for tida.

I utgangspunktet skulle dialogprest Silje Trym Mathiassen spørje ut prinsessa og sjamanen om foredraget sitt, men dette vart kutta etter at biskopen sette ned foten mot at arrangementet skulle vere i kyrkja og det vart flytta til ein konferansesal.

– Ein kritisk refleksjon i ein dialogkontekst, slik tanken var frå Trym Mathiassen, ville jo kunne fått fram problematiske sider, seier Kalvig.

– Ikkje utprega sjamanistisk

Kalvig er imponert over framstillingsevnene til kjærasteparet, og meiner både prinsessetittel, kjærastnyheita og kontroversen rundt kva kyrkja kan opne for dialog om, har bidratt til å gjere folk nysgjerrige.

– Foredraget slår meg ikkje som utprega sjamanistisk, seier ho.

Ho peikar på at kjærasteparet kombinerte sjamanistiske øvingar med foredrag.

– Det mest påtakelege var kanskje at Verrett snakka om påkalling av forfedrar og at forfedrar skulle gå inn i kroppen og få ut det som var negativt og vondt og traumatisk. Og at dei skulle gå inn i ulike organ som han namngav.

– Slo veldig an

Professoren skryter av at sjamanen byrja med å seie at kvinners sjølvoppofring og kvinneundertrykking må ta slutt.

– Der var han meir inne på strukturelle ting. Men så handla resten om dei unike kjenslene våre.

Ho meiner bodskapen står i tradisjonen etter til dømes Louise L. Hay som i 1984 gav ut boksuksessen «You can heal your life».

– At dette no får ei meir sjamanistisk og forfedreorientert framstilling, viser at forståinga av krafta til tanken og sjelelivet og moglegheiter kan kombinerast med dagens søken etter røter, relasjonar og ein globalisert urfolkdiskurs, i californisk tapping, seier Kalvig.

Undervegs i foredraget inviterte Durek Verrett publikum med på fleire sjamanistiske øvingar der han mellom anna bad dei om å kvitte seg med vonde kjensler.

– Det slo jo veldig an i salen så vidt eg kunne registrere. Med mykje lydar og innleving, seier professoren.

