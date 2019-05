Telia Noreg kuttar 240 årsverk

innenriks

Dei tilsette vart informerte om prosessen i eit allmøte tysdag.

– Dei rørte som er fast tilsett vil bli kalla inn til samtalar dei neste par dagane og tilbode ein sluttavtale, seier administrerande direktør Abraham Foss i Telia Noreg til avisa.

Nedbemanninga skjer gjennom planlagde tilsettingar som ikkje blir gjennomførte og nyleg slutta tilsette som ikkje blir erstatta. I tillegg blir ein del innleigde konsulentar kutta. Storleiken på sluttavtalane vil variere avhengig av mellom anna ansiennitet og alder.

Telia vil ikkje gå ut med detaljar om kor mange som blir tilbode sluttavtalar, men seier dei tre nemnde kategoriane er i overvekt mot talet på sluttavtalar dei ønsker å inngå.

Telia kjøpte Get i fjor for 21 milliardar kroner, eit av dei dyraste oppkjøpa i Noreg. Teleselskapet er no den nest største aktøren i telemarknaden med over 1,6 millionar kundar.

(©NPK)