To nye forskingssenter får status som senter for miljøvennleg energi

Dei to sentera skal forske på utvikling av miljøvennleg energi (FME) ut ifrå eit samfunnsvitskapleg perspektiv og på samspelet mellom teknologi og samfunn.

Det er Norwegian Centre for Energy Transition strategies (Ntrans) ved NTNU i Trondheim og INCLUSIVE Decarbonization and Energy transition ved Universitetet i Oslo som har fått status som FME-sentre.

– Store endringar

– Eg er glad for å vidareføre satsinga på senter for samfunnsvitskapleg energiforsking. Teknologien utviklar seg raskt, og i åra framover skal vi gjennom store endringar på vegen mot lavutsleppsamfunnet. Vi treng samfunnsfagleg forsking for å vere best mogleg rusta i denne prosessen, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Det er departementet som gjennom Noregs forskingsråd har løyvd pengane.

Ntrans i Trondheim skal forske på rolla til energisystemet i omstillinga til nullutsleppsamfunnet.

– Samspel

– Vi gløymer ofte at omstillinga vil bli prega av interessemotsetningar og konflikt. Dei gule vestane i Frankrike, bomvegmotstand og konfliktar rundt vindkraftutbygging minner oss på behovet for å forstå samspelet mellom ny teknologi, politiske verkemiddel og større samfunnsprosessar, seier Ntrans-nestleiar Tomas Moe Skjølsvold.

Dei to nye sentera erstattar tre samfunnsvitskaplege senter som vart etablert i 2011, og som blir avvikla i år.

– Vi når ikkje energi- og klimamåla med teknologi åleine; kunnskap om politikk, marknad og brukarar er avgjerande, seier administrerande direktør John-Arne Røttingen i Noregs forskingsråd til NRK.

