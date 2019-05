Fare for streik i vidaregåande skular og ungdomsskular over heile landet

innenriks

Unio og arbeidsgivarorganisasjonen KS møtte onsdag til mekling. Fristen for løysing er midnatt natt til fredag.

– Vi skal jobbe hardt for å finne ei løysing i meklinga, men blir det nødvendig, er medlemmene i Unio klare til kamp. Det er synd at elevar over heile landet blir ramma, men det blir dessverre konsekvensen om KS held fram med å nedprioritere lærarane, seier forhandlingsleiar Steffen Handal i Unio kommune.

Over 7.000 Unio-medlemmer fordelt på 21 stadar – frå Hammerfest i nord til Kristiansand i sør – blir tatte ut i streik. Blant desse er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Lågare lønnsvekst

Grunnen til at lønnsforhandlingane mellom Unio og KS braut saman og hamnar hos riksmeklaren, er at lærarane vart tilbodne ein lågare lønnsvekst enn andre arbeidstakarar. Medan dei andre lønnstakarane i kommunesektoren fekk ei ramme på 3,25 prosent, fekk lærarane 3,03 prosent, ifølgje Unio.

– At KS tilbyr lærarane med 5-årig utdanning eller meir eit lønnsoppgjer under det andre får, er ikkje til å forstå i ei tid med store rekrutteringsutfordringar i skulen, seier Handal.

Streik i staten

Samtidig kan det òg bli streik blant tusenvis av statstilsette fredag. Onsdag startar innspurten i statsoppgjeret hos Riksmeklaren, og partane har frist til midnatt natt til fredag for å bli samde.

LO Stat tar ut over 2.000 medlemmer i første streikeuttak. I tillegg har YS Stat varsla streikeuttak for 250. Unio tar ut 1.000 og Akademikerne stat 524 medlemmer, skriv FriFagbevegelse.

Ei rekke departement blir ramma, mellom anna Utanriksdepartementet der 271 medlemmer er tatt ut. Både Nordland politidistrikt, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt vil òg rammast.

