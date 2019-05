Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å avgjere

innenriks

Turneen under tittelen «The Princess and the Shaman» har vekt ein del debatt rundt i kva grad Märtha Louise har brukt prinsessetittelen i kommersiell samanheng. Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) er blant dei som meiner Stortinget bør diskutere korleis prinsessa bruker tittelen, men grunnlovsekspert Arne Fliflet er usamd.

– Når vi først har eit monarki, så følgjer det visse ting med det. Vi må akseptere at kongen personleg også tar enkelte avgjerder. Det har gått bra så langt, seier Fliflet til Aftenposten. Han er tidlegare høgsterettsadvokat som har skrive «Grunnloven med kommentarar».

I Grunnlovea heiter det at det er kongen som avgjer titlar for dei som har rett til krona. Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen meiner likevel at «kongen» i praksis betyr «Kongen i statsråd».

– Det er ekstremt få ting kongen sjølv kan avgjere. Kongen kan ikkje utøve offentleg makt utan at det går gjennom statsråd, seier han.

