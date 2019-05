Hardkøyr mot Tybring-Gjedde på beredskap – blir skulda for ansvarsfråskriving

innenriks

No møter ho kraftig motbør frå opposisjonen.

I den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag vart eitt av dei ferskaste tilskota til regjeringa møtt av ein armada av spørsmål om kva ho vil gjere med det veksande problemet med at brann- og redningsetaten må utføre akuttoppgåver som eigentleg høyrer inn under politiet eller ambulansetenesta.

Tybring-Gjedde svarte fleire gonger at dei ulike nødetatane ikkje er hennar ansvarsområde.

– Eg har ansvar for å sjå den totale beredskapen under eitt. Politiet ligg under justisministeren, medan brann- og redningsvesenet er eit kommunalt ansvar, sa samfunnstryggleiks- og beredskapsministeren, som elles takka for «interessa og iveren» hos dei folkevalde for å gjere Noreg sikrare.

– Prinsipiell avklaring

Særleg Arbeidarpartiet og Senterpartiet er kritiske til at brann- og redningsetaten i aukande grad må utføre politi- og ambulanseoppgåver.

– Det trengst ei prinsipiell avklaring av dette, av rollene, oppgåvene og ansvaret brann- og redningsvesenet skal ha, slo Lene Vågslid frå Arbeidarpartiet fast.

– Politiet kom faktisk først på staden i berre 15 prosent av alle utrykkingane i 2018. Er dette akseptabelt? spurde Sp-representanten Emilie Enger Mehl, medan partikollega Geir Inge Lien følgde opp med ein oppramsing av dei politifaglege vurderingane brannfolk kanskje må gjere når alarmen går.

– Brann- og redningsvesenet er eit kommunalt ansvar, gjentok Tybring-Gjedde, som også kom med ein privat kommentar:

– Eg er glad for at det faktisk kjem nokon.

Skuffa

– Dette var skuffande. Eg blir jo litt uroleg for beredskapspolitikken i Noreg dersom vi har fått ein beredskapsminister som ser ut til å vere meir opptatt av kva ho ikkje har ansvaret for, enn kva ho faktisk vil gjere. Det vi opplevde i salen i dag, er ei total ansvarsfråskriving, seier Vågslid til NTB.

Ho peikar på at ministeren fekk fleire spørsmål om samarbeidet mellom ulike nødetatar.

– Viss ikkje beredskapsministeren kan svare på dette, då lurer eg på kven som skal gjere det, seier Vågslid.

Også Senterpartiet meiner det er spesielt at ministeren ikkje ville svare på fordelinga av ansvarsforhold mellom dei ulike etatane.

– Eg trudde formålet med å ha ein eigen beredskapsminister var å sjå heilskapen. Brannfolk og redningsarbeidarar blir sette under eit ekstremt press når dei må vurdere å gripe inn i situasjonar som kan vere livsfarlege, sa Mehl frå talarstolen.

Varslar stortingsmelding

Statsråden synest det er merkeleg å bli skulda for ansvarsfråskriving og meiner det er tydeleg at Vågslid og Mehl ikkje klarer å skilje mellom det konstitusjonelle ansvaret til justis- og innvandringsministeren og samfunnstryggleiksministeren.

– Eg har det overordna ansvaret for samfunnstryggleiken i regjeringa, i tillegg til mine eigne område som redning og beredskap, og Svalbard. Kvar statsråd har ansvaret innanfor sin sektor, men eg kan roe både Vågslid og Mehl med at eg skal sjå på rollefordelinga mellom dei ulike etatane i kommunane og koordinere arbeidet mellom alle ansvarlege statsrådar.

– Det kjem ei stortingsmelding på dette i 2020, seier ho.

