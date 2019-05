Hudkreftdagen: Kreftforeningen åtvarar mot solarium

innenriks

På hudkreftdagen 22. mai åtvarar Kreftforeningen nordmenn mot kreftrisikoen som følgjer med sommarsesongen.

– Vi kan alle gjere noko for å redusere risikoen for å få føflekkreft. Dei fleste tilfella er eit resultat av mykje utesol. Å ha gode solvanar er det viktigaste, men det enklaste du kan gjere er å ikkje bruke solarium, seier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Noreg ligg på verdstoppen i føflekkreft, også kjent som melanom. Ifølgje Kreftforeningen kjem krefttypen av overdriven soling, særleg solforbrenning. Bruk av solarium aukar også faren. Jo tidlegare ein startar å bruke solarium, desto meir aukar risikoen for føflekkreft.

– Det finst inga kjent nedre grense for kva som er trygg solariebruk. Det betyr at du ikkje kan ta litt solarium og tenkje at det er trygt. Derfor bør solarium veljast heilt bort, seier Ryel.

Faktum om føflekkreft

* Føflekkreft, malignt melanom, er den alvorlegaste forma for hudkreft.

* Føflekkreft har auka dei siste åra. I 2016 vart det registrert 2.114 tilfelle av sjukdommen, omtrent like mange menn som kvinner, og 330 døde (201 menn og 129 kvinner). I 2017 vart det registrert 2.222 tilfelle.

* Noreg har høg førekomst og ein av dei høgaste døyelegheit av føflekkreft i verda.

* Kan oppstå overalt på kroppen, som ein ny føflekk, eller i ein har frå før.

* Føflekkreft kan i enkelte tilfelle også oppstå i slimhinner, lymfeknutar, auga og under negler.

* Endra solvanar er den viktigaste årsaka til auken. Vi har fått meir fritid og ferie, det er moderne med solbrun hud og stadig fleire reiser på ferieturar til stader med sterk sol.

* Over 90 prosent av hudkrefttilfella har samanheng med UV-strålar frå sol og solarium.

* Omtrent 5 til 10 prosent av tilfella av føflekkreft kjem av arv. Personar med blondt eller raudt hår har høgare risiko enn personar med mørkt hår.

* Ein norsk studie har vist at risikoen for å få føflekkreft aukar i takt med at vekta aukar. Ei god nyheit er at overvektige som går ned i vekt også blir mindre utsett for føflekkreft.

(Kilde: Kreftregisteret og FHI)

