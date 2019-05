Justervesenet: – Norwegian bruker ulovlege bagasjevekter

innenriks

Dermed kan òg passasjerar ha vorte straffa med gebyr for overvekt på feil grunnlag, skriv Flysmart24.no.

Etaten, som har som oppgåve å kontrollere og kvalitetssikre at måleutstyr viser korrekt verdi, har sendt brev til Norwegian og Avinor om saka. Norwegian påstår at dei skal endre praksis.

– Vi skal sjølvsagt bruke lovlege vekter og følgje opp dette vidare med samarbeidspartnaren vår på flyplassen, seier Tonje Næss i Norwegians informasjonsavdeling.

Justervesenet tok affære etter at dei har vorte kontakta av Norwegian-passasjerar som har møtt opp ved gate for å fly med selskapet. Der har dei så vorte pålagt 750 kroner i gebyr, fordi selskapet har påstått at handbagasjen har vege for mykje. Jobben har vore utført av vektarar, og med handhalden måleutstyr. Bruken av vektene skal ifølgje Avinor ha starta førre månad.

– Vektene som vi har fått opplysningar om, er ulovlege å bruke som grunnlag for utrekning av økonomiske oppgjer. Handhaldne hengevekter eller krokvekter oppfyller ikkje krava i forskrift om krav til ikkje-automatiske vekter, opplyser senioringeniør Martin Vandbakk i Justervesenet.

(©NPK)