Noreg rykker ned ein plass i Eurovisionen

innenriks

Opphavleg fekk Noreg ein femteplass for Keiinos bidrag «Spirit in the Sky», éin plass føre Sverige på sjetteplassen. No er situasjonen snudd på hovudet.

Onsdag kom beskjeden om at European Broadcasting Union (EBU) har korrigert stemmetala, fortel NRK, og dermed er ikkje Noreg lenger best av dei nordiske landa i 2019.

Opphavleg gav fagjuryane Noreg 47 poeng. Det gav ein 15.-plass før folkestemmene vart lesne opp. Det som sikra det norske bidraget den gode plasseringa var folkestemmene, der Noreg fekk ikkje mindre enn 291 poeng.

NRK opplyser ikkje om det er talet på folkestemmer eller jurystemmer som no er justerte.

(©NPK)