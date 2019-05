Solberg: Mindre bompengar, treigare utbygging

innenriks

Bymiljøpakkane er lokalt forankra samferdselspakkar med delvis statleg finansiering og ein stor bompengeandel. Utan dette spleiselaget tar det lengre tid å løyse dei lokale veg- og baneutfordringane, ifølgje Solberg.

– Det er ønsket til lokale politikarar om å handtere utfordringar i områda sine som gjer at vi har denne typen pakkar. Viss det ikkje er tilslutning til dei, må ein ordne dette på andre måtar. Då vil det nok ta lengre tid mange stader å løyse problema. Ein av grunnane til at vi har bompengar, er at alle ønsker å bygge vegar og bane mykje fortare, sa Solberg då ho var gjest i NRK Dagsrevyen onsdag kveld.

Då kommunestyret i Nedre Eiker stemte for å skrinlegge Buskerudbypakke 2 onsdag, var det Høgre lokalt som sikra fleirtal for dette. Solberg framhevar no dei lokale Høgre-initiativa for å redusere bompengebelastninga på bilistane, som å forlenge overgangsperioden i Oslo-bommane frå 1 til 3 timar, samtidig som ho vil «bygge godt nok kollektivnett og gode nok vegar for framtida».

Solberg svarer likevel nektande på spørsmål om ho vil sitje stille å sjå på at dei bompengefinansierte bymiljøprosjekta blir droppa.

– Vi vil ha den dialogen vi skal ha med lokalpolitikarane rundt desse spørsmåla. Vi skal jo forhandle om ulike pakkar, sa ho.

