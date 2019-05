DNB: – Trygt å bruke betalingskorta no

innenriks

– Det er trygt å bruke korta no. Det har det vore heile tida. Det er ikkje sånn at pengane blir borte, men det har vore eit problem med at tidlegare reserverte beløp ikkje blir sletta, seier kommunikasjonsrådgivar Andreas Nyheim i DNB til NTB.

Han seier at dei overvaker situasjonen nøye, og at dei sjølvsagt vil rette opp i eventuelle nye feil som vil oppstå.

Dei siste dagane har DNB opplevd storm frå kundar som opplever å ha vorte belasta dobbelt for betalingar dei har gjort med korta sine. Banken forklarer dette med ein teknisk feil som har gjort at den mellombelse reservasjonen for kjøpet ikkje har vorte sletta slik han skal.

– Mange har oppdaga at dei står oppført med beløp som er lågare enn dei skal i nettbanken, og nokre har òg vore i minus utan at dei skal vere det. Sånn skal det ikkje vere, og dette skal absolutt ikkje skje, seier Nyheim.

Torsdag formiddag har banken enno ikkje fått ordna opp i problema, men dei opplyser at dei har sett kriseteamet sitt på saka. Det skal likevel ikkje vere fare for at nye transaksjonar skal legge seg dobbelt.

– Feilen gjeld transaksjonar som er gjort nokre dagar tilbake i tid, seier Nyheim.

Han har ikkje oversikt over kor mange kundar som er ramma, eller kor store beløp det totalt er snakk om.

– Vi beklagar veldig overfor dei kundane som er ramma, og gjer det vi kan for å hjelpe dei. Spesielt overfor dei som har hamna i ein akutt situasjon på grunn av ulempene dette medfører, seier kommunikasjonsrådgivaren.

