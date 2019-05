DNB-kundar belasta dobbelt igjen – omfanget er stort

innenriks

– Heile kriseteamet vårt har jobba i ganske lang tid for å løyse problemet. Det vi kan seie no er at omfanget er stort, og det er sannsynlegvis mange som vil oppleve problem. Vi jobbar på spreng for å rette dette opp, seier kommunikasjonsrådgivar Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.

DNB skriv i ei melding på nettsidene sine at enkelte kundar opplever å bli trekt dobbelt ved midnatt natt til torsdag. Teknikarane til banken har sidan jobba med å rette feilen. Klokka 5 torsdag morgon var problemet framleis ikkje løyst. Problema kan knytast til dei same feila kundar opplevde onsdag.

DNB beklagar

Den tekniske feilen kan hos enkelte føre til at reservert beløp ikkje blir sletta når pengane blir trekt, og at kundane får mindre disponibelt på konto enn dei eigentleg skulle ha.

På sosiale medium renn det inn reaksjonar frå frustrerte kundar. Dalsbø seier han forstår frustrasjonen til kundane.

– Vi beklagar på det sterkaste og har stor forståing for at kundar er frustrerte. Vi ønsker å forsikre kundar om at dei ikkje treng å bekymre seg for pengane sine, for pengane vil dei få tilgang til igjen, seier Dalsbø.

Ventetid

Kommunikasjonsrådgivaren seier det er to løysingar tilgjengeleg for dei som har minus på kortet på grunn av feilen og som har akutte problem: Det er enten å bruke MasterCard, eller å få utvida kreditt via kundesenteret.

– Men sidan så mange er ramma, kan det bli lang ventetid for sistnemnde løysing, legg til han.

Dalsbø legg til at kundar ikkje treng å kontakte banken, og at feilen vil bli retta så snart som mogleg.

Også onsdag opplevde DNB-kundar at dei vart trekte dobbelt. Det skapte sterke reaksjonar på DNBS sider på sosiale medium.

(©NPK)