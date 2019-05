Sjekk redningsvesten på laurdag

innenriks

Hittil i år har 21 personar drukna. I fjor auka drukningstala med 10 prosent til 102 personar, mykje på grunn av ein veldig varm sommar.

Rapporten til Havarikommisjonen om fritidsbåtulykker, som vart lagt fram i april, viser at manglande eller feil bruk av flyteplagg er ei av årsakene til at folk druknar i samband med kantreulykker eller fall over bord. Bruk av vest kan saman med tidleg varsling redde mange liv.

Har du båt under åtte meter, er du pliktig til å bruke redningsvest, men tidlegare undersøkingar viser at veldig mange slurvar med å sjekke at vesten er i stand.

Det er bakgrunnen for at Redningsselskapet i fleire år har arrangert sjekk-vesten-dagen. Då kan du ta med deg vesten til ein av Redningsselskapets stasjonar eller skøyter og få sjekka vesten gratis.

Bruk av oppblåsbare vestar er veldig populært, men svært få tenker på at ein slik vest må ha vedlikehald. Vestane inneheld både CO2-patroner og cellulosetablettar. Tablettane kan bli fuktige, og CO2-patronene har avgrensa varigheit.

– Det er dessverre altfor mange vestar der ute som har gått ut på dato, eller som kan ha vorte defekte som følgje av dårleg lagring og vedlikehald. Det er viktig å sjekke vesten før bruk, slik at ein ikkje kler på seg ein falsk tryggleik, seier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Alle vestar bør også gjennomgåast for å sjekke at saumar, trekk, spenner og webbing er heile og uskadde.

