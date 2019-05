Verken Støre eller Tajik inviterte i Giskes bryllaup

innenriks

Bryllaupet skal skje i Nidarosdomen i Trondheim 1. juni. Til Dagbladet opplyser Giske at han ikkje kjem til å gå ut med gjestelista. Støre stadfestar overfor avisa at han ikkje er invitert.

– Eg ser på det som heilt naturleg at eg ikkje er invitert, og ønsker paret ei retteleg god feiring, seier han.

Ifølgje avisa er heller ikkje nestleiar Hadia Tajik invitert. Rådgivaren hennar, Edina Ringdal, opplyser at Tajik er sjukmeld og ikkje har høve til å følgje opp førespurnaden. Blant dei inviterte er partisekretær Kjersti Stenseng, som opplyser at ho har takka ja.

Trond Giske trekte seg som nestleiar i Arbeidarpartiet 7. januar 2018 som følgje av fleire varsel mot han. Varsla var knytte til seksuell trakassering og upassande åtferd. Partiet konkluderte same månaden med at Giske har brote dei interne retningslinjene til partiet. Giske beklaga åtferda si, men peika samtidig på at det var kommen «grunnlause og falske varsel». Han har avvist skuldingane om seksuell trakassering.

