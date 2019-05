Nordlaks flyttar fisken frå dødsalgane

innenriks

Nordlaks byrja torsdag å laste 350.000 fisk over på brønnbåt for å unngå algar ved anlegget Kalvehodet i Øksfjorden i Lofoten.

Algane driv vestover mot Svolvær i Lofoten og nye anlegg. Torsdag morgon hadde Nordlaks tømt anlegget Våtvika for 1,5 millionar laksar og starta torsdag ettermiddag arbeidet med å tømme anlegget Kalvehodet. Her er laksen større, og det vil ta to døgn før brønnbåten har flytta all fisken.

Seks laster

Kvar tur tar nærare 18 timar, og det blir sannsynlegvis kravd seks laster for å tømme anlegget.

– Vi har gått to turar med fisk og er seks timar føre skjema. Vi har tre eller fire laster igjen. Då kan vi ha tømt anlegget søndag, seier kommunikasjonsrådgivar Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til Dagens Næringsliv.

Det neste døgnet kan både Nordlaks og Ellingsen Seafood bli ramma på nytt. Medan Nordlaks tømmer det andre anlegget sitt for laks, har Ellingsen Seafood problem med å flytte vekk laks før algane kjem.

– Det er dårleg nytt frå Lofoten i dag òg, dessverre. Vi fryktar at algane når vår neste lokalitet, seier dagleg leiar Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Blir hardt ramma

Fiskeridirektoratet følgjer nøye med på algeblomstringa, noko som krev kontinuerleg kontakt med oppdrettarane og daglege møte med mellom anna Havforskingsinstituttet.

Dei siste opplysningane tyder på at algane kan nå Øksfjorden, Selsøya og øyane Molla aust av Svolvær det neste døgnet. Både Nordlaks og Ellingsen Seafood har laks her.

– Vi blir hardt ramma som selskap. Vi har allereie permittert folk i juni. Dei taper store inntekter. Dette får enorme ringverknader. Det rammar verfta vi bruker til service på båtane, fôrfabrikkane og hotell, seier Ellingsen.

