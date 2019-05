Noreg gir 1 milliard kroner til kampen mot seksuell vald i krig og konflikt

innenriks

Representantar frå styresmaktene og organisasjonane i over 90 land er samla i Oslo på konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises». Målet er å skjerpe kampen mot seksuell vald i krig og konflikt.

– Fram til no har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vald i humanitære kriser hatt for lite politisk merksemd og vore kritisk underfinansiert, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Vi må bli betre på førebygging, vi må gi offera betre hjelp og vi må bidra til at langt fleire blir straffa for overgrepa, seier ho.

Målet er å styrke dei politiske forpliktingane og sikre auka finansiering av arbeidet mot seksuell vald i humanitære kriser.