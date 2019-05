Penelope Lea og klimastreikarane hylla på MDG-landsmøtet

innenriks

– Vi treng all den erfaringa og kunnskapen vi kan få, alle bruer og stiar vi kan finne, for å løyse den krisa vi har no. Klimakrisa liknar inga anna krise, sa miljøagent og medlem av Barnas klimapanel, Penelope Lea (14), til MDG-medlemmene.

– Likevel trur eg krisa kan og må nedkjempast med nokre av dei same eigenskapane som ein del andre kriser har vore nedkjempa med før, understreka Penelope, som bad om «ekstraordinært samarbeid og samhald».

Den unge miljøaktivisten og dei andre klimastreikande ungdommane vart hylla som popstjerner hos MDG. Nokre av dei vart kalla opp på scena for å bli fotograferte saman med dei nasjonale talspersonane i partiet, Arild Hermstad og Une Bastholm, som begge talte under opninga av landsmøtet.

– Denne generasjonen er klar for endring. Dei er klare for politikarar med visjonar. Og dei er klare for nye standardar for openheit og ærlegdom i økonomi og politikk, sa Bastholm.

«Generasjonsran»

Dei to MDG-toppane snakka begge om behovet for å etterkomme krava frå dei klimastreikande ungdommane, nemleg 60 prosent utsleppskutt innan 2030, ingen ny oljeproduksjon og 65 milliardar i klimabistand.

– MDG har forplikta seg til alle tre krava, sa Bastholm.

Ho gjekk skarpt i rette med det ferske stortingsvedtaket om å bygge ut det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup.

– Oljepartia kallar det framsteg. Eg kallar det eit generasjonsran, sa ho.

Bastholm viste til at feltet skal produsere i 50 år framover og vil sørge for 1,3 milliardar fleire tonn CO2 i atmosfæren – 25 gonger Noregs utslepp i dag og like mykje som det 650 millionar personbilar slepper ut i året.

Bastholms bodskap er at investeringa låser barn og unge inne i eit «umogleg spel», der framtida deira taper uansett: Viss klimapolitikken lykkast, vil dei tape pengar og risikere arbeidsløyse. Og viss klimapolitikken ikkje lykkast, vil resultatet bli tap av pengar, velferd, fridom og mattryggleik, ifølgje MDG-toppen.

Hermstad slo fast at «norsk oljeverksemd må fasast ut på ein gradvis og planlagt måte over 15 år».

– Dale bløffar

Hermstad åtvara i talen sin mot at vi står ved eit vegskilje, der den langsiktige tryggleiken vår, fridom og velferd står på spel viss vi ikkje klarer å løyse klimakrisa og trusselen om tap av naturmangfald.

Han nytta dessutan høvet til å ta eit oppgjer med regjeringa, som han meiner er meir opptatt av bompengekrisa enn klimakrisa.

– Vi har ein samferdselsminister frå Frp som vil setje ned foten for bompengar, som går til buss, bane og trikk. Det har vi sett dei siste dagane. Men han har inga grense for bompengar når dei skal gå til motorvegar, sjølv når desse motorvegane er rundt og i byane, sa Hermstad.

– Han seier han vil ha lågare bomprisar. Eg seier berre: For ein bløffmakar, sa MDG-toppen.

Hermstad, som er fungerande byråd i Oslo for miljø og samferdsel, viste i staden til resultata med auka satsing på kollektivtransport og bygging av sykkelvegar i Oslo. Han inviterte motparten sin i Akershus til dialog om å gjere det billegare å reise kollektivt.

