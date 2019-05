Norsk demensomsorg under lupa

innenriks

Alzheimer Disease International (ADI) la denne veka fram analysen sin av demenssituasjonen i verda, og der kjem Noreg svært godt ut. Nyleg presenterte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) nyheita om at det skal lagast ein ny demensplan når den gjeldande planen går ut i 2020.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er likevel uroleg for at utbygginga av demensomsorga i Noreg går for sakte for å møte behovet.

Behov for meir kunnskap

– Med ei befolkning som lever lenger, vil talet som blir ramma av demens, auke. Vi reknar med ein dobling dei næraste tiåra. Mange kommunar gjer ein god jobb allereie, men mange har ikkje komme i gang enno, seier ho til NTB.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er ein interesseorganisasjon for demenssjuke og deira pårørande.

Gerhardsen peikar på at vi treng meir kunnskap om demens for å møte veksten på ein best mogleg måte.

– Det handlar om å få diagnosen tidleg, meir demensvennlege samfunn som legg til rette for livskvalitet og vanleg liv så lenge som mogleg og tilpassa omsorg på sjukeheim når det trengst. Vi treng òg meir forsking. I dag finst ingen kur eller behandling. Berre forsking kan stoppe demens, seier ho.

Psykososiale behov

I ei doktorgradsavhandling som skal forsvarast ved Det medisinske fakultetet i Oslo i juni, intervjua doktoranden Anette Hansen mellom anna helsepersonell som jobbar i heimetenesta om korleis dei psykososiale behova hos eldre heimebuande med demens vart tatt vare på.

Blant funna ho gjorde, er at dei opplever det utfordrande å ta vare på behova til denne gruppa. Behova vart ofte karakteriserte som uklare og diffuse. Det førte til at dei sjeldan vart nemnde i vedtaka om tildeling av heimetenester.

Spesielt vart dei psykiske behova peika på som vanskelege å definere og beskrive, noko som kunne føre til at dei verken vart kartlagde eller tildelt tenester. I tillegg opplevde helsepersonellet det vanskeleg å kommunisere om demens som årsak til hjelpebehovet.

Ulikt syn på ansvaret for å møte dei psykososiale behova, stram kommuneøkonomi, knapt med på tid og avgrensa tenester å tilby, hemma helsepersonellet ytterlegare i å oppfylle behova. For å kunne gi god demensomsorg i heimetenesta i samsvar med dei sentrale politiske føringane må dei psykososiale behova frå større vekt, går det fram av samandraget.

Store tal

I ein rapport Verdshelseorganisasjonen (WHO) publiserte tidlegare i mai, vart det påpeika at demens verken er ein naturleg eller uunngåeleg konsekvens av aldring.

Ei rekke helsetilstandar og åtferder påverkar moglegheitene for å utvikle demens. Forskinga kan tyde på at ikkje mindre enn eitt av tre tilfelle kunne ha vore unngått, ifølgje forskingssjef Maria Carrillo i Alzheimer's Association, som har publisert liknande råd.

WHO-råda for førebygging av demens minner om mange kjente kost- og livsstilsråd: Et sunt, tren regelmessig og ha eit aktivt sosialt liv. Stump røyken, og ikkje et for mykje mat eller misbruk alkohol. Sørg for å få behandling for andre helseplager som diabetes, høgt blodtrykk, høgt kolesterol, fedme og depresjon.

Truleg har rundt 50 millionar menneske i dag demens, og Alzheimers sjukdom er den vanlegaste forma. Årleg blir det registrert 10 millionar nye tilfelle, og innan 2050 er det venta at talet på demente har stige til 152 millionar, ifølgje FN-organisasjonen.

Fakta om demens i Noreg

* I Noreg lever nær 80.000 menneske med demens. Dette talet vil doble seg innan 2040. I dag er familieomsorga omtrent like stor som den kommunale omsorgstenesta, det vil seie rundt 100.000 årsverk frå pårørande.

* Endringar i alderssamansetninga i befolkninga vil føre til at familieomsorgskvotienten kjem til å søkke til det halve frå 2018 til 2050. Kvotienten er forholdet mellom eldre over 85 og aldersgruppa 50–66 år.

(Kjelde: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

