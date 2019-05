16 personar i Noreg er idømte omvendt valdsalarm – fem aktive no

innenriks

Sidan februar 2013 har det vore 16 personar i Noreg som har vorte underlagt såkalla elektronisk kontroll – omvend valdsalarm, melder Stavanger Aftenblad. Per 1. mai var det fem omvende valdsalarmar i bruk her til lands. Sørvest politidistrikt er blant dei meir aktive regionane. Tre av dei aktive alarmane i Noreg no er i Sørvest politidistrikt, opplyser politiinspektør Grete Winge.

– I førre veke vart ytterlegare ein mann dømt til elektronisk kontroll i regionen vår, men denne dommen er førebels ikkje rettskraftig, seier Winge.

Omvend valdsalarm legg byrda på den skuldige og er ein alarm der valdsutøvar blir forboden å opphalde seg i nærleiken av bustaden til fornærma, arbeidsstaden og andre faste tilhaldsstader. Viss den dømte går inn i eit område vedkommande ikkje har høve til å røre seg i, vil alarmen automatisk løysast ut og gi politiet tilstrekkeleg tid til å rekke fram og sikre fornærma.

Erfaringane generelt har vist at bruk av omvend valdsalarm er svært effektivt. Erfaringane frå Noreg tyder òg på dette: Så langt har ingen av berarane i Noreg brote kontaktforbodet.

I førre veke uttalte riksadvokat Tor-Aksel Busch at han vil at påtalemakta oftare skal be om denne straffereaksjonen og at instansen no får pålegg om dette.

Reaksjonsforma er særleg aktuelt i familievaldssaker, men kan blir brukt i alle saker der nokon har opplevd vald, overgrep eller andre krenkingar, eller der det er fare for dette.

(©NPK)