Hemmeleg filminnspeling på Sunnmøre er ikkje Bond-film

– Det blir spekulert mykje. Eg kan avkrefte at det er «James Bond»-produksjonen som er på plass i Sæbø, seier linjeprodusent i True North, Per Henry Borch, til Dagbladet.

Han vil ikkje seie noko meir om kva for ein film som blir spelt inn i området, men stadfestar at han er av eit internasjonalt kaliber.

TV 2 melde måndag at varebilar frå fleire filmselskap viste at det truleg var innspelingar til den neste James Bond-filmen på gang. Kanalen skreiv òg at dei fekk stadfesta av uavhengige kjelder at dei er engasjerte til å levere tenester i samband med innspelinga.

Fleire varebilar merka med Pinewood og Movie Makers har inntatt bygda. Pinewood er kjent som innspelingsstudio for James Bond-produksjonane. No er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli frakta til ei større filminnspeling, og crewet skal vere på 120 personar, opplyser kjelder til både Dagbladet og TV 2.

Dagbladet skriv at dei er kjente med at det er inngått teieplikt mellom produksjonsselskapet og lokale aktørar som er involverte i innspelinga.

I mars og april vart det spelt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.

