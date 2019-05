Oppdrettarar i nord reagerer på hets i sosiale medium

innenriks

– Det er ekstra unødvendig og ei påkjenning å få høyre at dette er vår feil. Og endå verre blir det når det kjem medan folka våre kjempar dag og natt for å halde kontroll, og medan vi veit kva for konsekvensar dette får for sysselsetjinga og at ringverknadene kan bli veldig store, sa leiar Tor Anders Elvegård i Havbruk Nord, då næringa samla seg i Svolvær i Lofoten måndag ettermiddag.

Fleire av oppdrettarane som var på møtet, der òg fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) deltok, gir uttrykk for at det er tungt å lese stygge kommentarar i sosiale medium midt oppi den vanskelege perioden.

– Når algane rammar, er det lite eller ikkje noko ein kan gjere, anna enn å bruke alle ressursane vi har på å ta opp død fisk og handtere han på bra vis. Det gir ei sterk kjensle av fortviling og håpløyse når ein blir sett på prøve av naturen og sjøen – og av kommentarfelta, seier Elvegård.

– Ikkje så enkelt

Så langt er 7,7 millionar laksar døde som følgje av algeoppblomstringa i Nordland og Troms, som av forskarar blir skildra som heilt naturleg når visse føresetnader tilfeldigvis er oppfylte.

– Felles for alle som er ramma, er at dette har vore brutalt. Det er vondt å sjå at dei dyra vi har ansvar for til dagleg, lid og døyr, seier Elvegård.

Mange av dei som har kommentert oppslaga om dødsalgen, har peika på at laksedøden kunne vore unngått om fisken vart halden i lukka anlegg.

Spa-hotell?

Elvegård er ikkje umiddelbart samd i at det er løysinga.

– Lukka anlegg blir framstilt som reinaste spahotell for fisken. Det er ikkje så enkelt. Ikkje noko er så enkelt, seier han.

Han meiner vi må klare å ta innover oss at naturen er farleg om vi skal leve av naturbasert matproduksjon.

– Hittil har nordmannen levd med og akseptert at havet og naturen er farleg. Vi har overlevd her i storm og stille, i svart hav og blått hav. No skal vi òg finne ut korleis vi skal leve med grønt hav, seier han, og viser til den grøne fargen som algen gir havet.

Nesvik: – Ikkje næringa si feil

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) reagerer òg på det som blir skrive.

– Dette er ikkje næringa si feil. Folk må slutte å komme med sånne påstandar i sosiale medium og i enkeltutspel, seier han.

Og legg til:

– Det slår eg fast ein gong for alle. Eg kjem ikkje til å akseptere at nokon seier det.

Fiskeriministeren meiner at vi no treng å få vite meir om dødsalgen.

– Vi veit ikkje kva som utløyste det. Vi er nøydde til å forske på det, sa han i talen til dei hardt ramma oppdrettarane.

