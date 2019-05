Visjon Norge blir politimeldt for å ha kringkasta preike om barneeksorsisme

innenriks

Talen, som varte i 25 minutt, vart direktesendt på den kristne TV-kanalen kanalen 16. mai.

– Kan eit barn ha Den heilage ande? Absolutt. Kan eit barn ha ei anna and som angrip det? Absolutt! Det skjedde på Jesu tid, sa Vera i talen.

Det er Anders Torp, son av pinsepastor Jan-Åge Torp, som melder den omstridde kanalen. Han hevdar sjølv å ha vorte utsett for demonutdriving då han var 13 år gammal, og seks år seinare braut han med trua og forsamlinga til faren.

I dag driv han ei Facebook-gruppe som jobbar med å «spre nok bevissthet om rettighetsbrudd mot barn i trossamfunn, til at politikere setter foten ned og stanser utbetalinger av skattepenger til trossamfunn som delfinansierer rettighetsbrudd mot barn».

– Rich Vera gir på Visjon Norge eit 25 minutt langt forsvar av, og ei oppfordring til, demonutdriving på barn. Sidan Vera kjem med eit bibelsk belegg for at ein kan utføre demonutdriving på barn, så kan det fungere som eit pålagt krav for bokstavtru kristne, seier Torp til Dagen om meldinga.

Preika har vorte sletta frå nettsida til Visjon Norge. Jan Hanvold, som er sjef og TV-pastor i kanalen, vil ikkje kommentere meldinga overfor Dagen.

(©NPK)