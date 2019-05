Arbeidstilsynet vil opne tilsyn mot Riksrevisjonen

innenriks

– Arbeidstilsynet Oslo har vedtatt å gjere tilsyn. Melding om tilsyn vart sendt til Riksrevisjonen tidlegare i dag, opplyser seniorrådgivar Toril Berge i Arbeidstilsynet til DN.

Det skjer etter at DN i april avslørte at det i Riksrevisjonen har vorte triksa med timelister for å skjule brot på arbeidstidsavgjerder.

Arbeidstilsynet bad like etter om eit møte, og no skal det opnast tilsynssak hos organisasjonen som held oppsyn med regjeringa. Tilsynet skal etter planen gjennomførast i midten av juni.

Arbeidstilsynet vil gjere tilsyn av registrering og oversikt over mellom anna registrering og kontroll over arbeidstida og organisering, tilrettelegging og leiing av arbeid.

DN skriv at avisa har bedt Riksrevisjonen om kommentar, førebels utan å få svar.

