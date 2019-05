Bollestad må gjere greie for skandalerapport for Stortinget

innenriks

– Denne saka er svært alvorleg, og det er derfor nødvendig at Stortinget får ei brei forklaring frå regjeringa og statsråden, seier leiaren til næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han kravde allereie før helga ei forklaring frå landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i saka, og tysdag slutta næringskomiteen seg til kravet.

– For Senterpartiet er det viktig å få vite at statsråden har forstått alvoret og tar ansvar i denne saka, seier Pollestad.

Bollestad har, etter det NTB forstår, varsla at ho vil komme til Stortinget for å gjere greie for saka. Dato er førebels ikkje fastsett.

Harald Gjein slutta fredag som toppsjef i Mattilsynet på grunn av rapporten, der tilsynet melde om underernærte dyr og tilrådde fôrbytte eller avvikling av ein pelsfarm. NRK avslørte likevel at rapporten frå juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømte òg tilsynet.

Mattilsynet erkjenner samtidig at tilliten til etaten har vorte trekt i tvil i samband med minkfarm-saka i Sandnes og kunngjorde måndag at det har bestilt ei ekstern gransking av saka.

– Vi er avhengige av at Mattilsynet har eit godt omdømme, at det har tillit både hos bønder, produsentar av næringsmiddel og mat, hos oss forbrukarar og i det offentlege, sa Bollestad til NTB fredag.

