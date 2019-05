KLP går ut av alkohol- og pengespelselskap

innenriks

– Vi forvaltar over 600 milliardar kroner i pensjonsfond for rundt éin million nordmenn. Det er eit stort ansvar, og vi vurderer derfor regelmessig om vi gjer dette på ein god nok måte. No har vi etter gode samtalar med kundane og eigarane våre vedtatt å trekke oss ut av alkohol og pengespel, seier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

KLP og fond under KLPs forvalting sel seg dermed ut av selskap som har meir enn fem prosent av inntektene frå produksjon av alkohol og pengespel.

– Det dreier seg ikkje berre om kva som gir høgast avkasting, men også om investeringane våre bidrar til ei positiv og berekraftig samfunnsutvikling, seier Thornes.

Avgjerda omfattar samla cirka 40 selskap som produserer alkohol, og cirka 50 selskap innanfor pengespel, blant andre norske Arcus og Gaming Innovation Group.

KLPs investeringar i desse to sektorane har vore på oppunder tre milliardar kroner.

