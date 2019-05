Krav om vedlikehaldstrening med utrykkingskøyretøy

innenriks

Kritikken kjem fram i ei sikkerheitstilråding i kjølvatnet av undersøkinga kommisjonen har gjort etter ein kollisjon mellom ein tankbil og ein personbil i Sogndal i april i fjor.

Personbilføraren vart hardt skadd og døydde. Tankbilen var under utrykking for det lokale brannvesenet og køyrde med blålys. Undersøkinga viste at Sogn brann og redning ikkje hadde gode nok system for å gjennomføre vedlikehaldstrening for mannskapa sine i tråd med krava i utrykkingsforskrifta.

Vidare påpeikar kommisjonen at den høge asfaltkanten førte til at tankbilen skrensa ukontrollert mot venstre side før han kolliderte med den møtande bilen.

Havarikommisjonen rår derfor Statens vegvesen Region vest til å utbetre alvorlege avvik i høgdeskilnader mellom asfaltkant og sideterreng på spesielt risikoutsette stader.

