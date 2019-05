Lite nytt frå etterforskinga mot Laila Bertheussen

innenriks

– Etterforskinga tar tid. Vi har gjennomført ei rekke tekniske undersøkingar. Nokre av dei har vi fått svar på, andre har vi ikkje fått svar på, seier politiadvokat Thomas Blom til VG.

Han seier at det vil ta tid før dei kan gå ut med meir informasjon, men at mistanken mot Bertheussen framleis står ved lag.

– Vi mistenkjer at sikta sjølv har starta brannen og ved det gitt inntrykk av at brannen var tent på av ein eller fleire ukjende gjerningsmenn, sa PST-sjef Benedikte Bjørnland då.

Tor Mikkel Wara (Frp) gjekk av som justisminister 28. mars etter at sambuaren hans Bertheussen vart mistenkt for hærverk og truslar mot heimen til paret i Oslo. Då var ho allereie sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling.

Bertheussen erkjenner ikkje straffskuld, og forsvararen hennar John Christian Elden har sagt at saka berre er bygd på indisium, og at han reknar med at ho blir lagt vekk.

