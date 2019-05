Nordmenn har større tru på eigen økonomi

innenriks

Det er den kvartalsvise undersøkinga frå Finans Norge og Kantar TNS som viser kva for forventningar nordmenn har til økonomien i landet og sin eigen økonomi etter andre kvartal.

I 2018 reagerte folk etter varsla frå Noregs Bank om at renta skulle opp. Etter at trua på eigen økonomi hadde vore svært høg, vart dei spurde meir usikre på den framtidige økonomien sin. På spørsmål svarte folk i undersøkinga at dei ønskte å spare meir om økonomien vart betre. Dette har no endra seg noko.

– Dei to siste kvartala har vi kunna måle eit nesten like kraftig fall i spareønske, og ein sterkare vilje knytt til å kjøpe bustad, bil, oppussing og reiser, skriv Finans Norge i ei pressemelding om den ferskaste undersøkinga.

– God kontroll

Utviklinga blir tolka som at folk har vant seg til tanken om renteendringar, men har tillit til at det vil skje kontrollert.

– Mange har tatt inn over seg signala frå Noregs Bank om at renta vil auke framover, men gradvis og i små skritt. Dei fleste opplever at dei har god kontroll på økonomien, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Noreg.

Politisk sprik

Når det gjeld spørsmål om tru på utviklinga av økonomien i landet, heng dette svært tett saman med politisk tilhøyrsel. Dei som seier dei støttar den raudgrøne opposisjonen, er generelt mykje meir negative til framtidsutsiktene i norsk økonomi enn dei som seier dei støttar regjeringspartia.

Også når det gjeld planane om gå til innkjøp av større innkjøp, er tilhengarar av regjeringspartia langt meir optimistiske enn dei som stemmer raudgrønt.

Forventningsbarometeret er eit kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler forventningane norske hushald har til eigen økonomi og økonomien i landet og består av fem enkeltindikatorar som blir slegne saman til ein hovudindikator. Undersøkinga er gjort i perioden 8. til 14. mai og gjennomført blant eit representativt utval på tusen medlemmer av befolkninga.

