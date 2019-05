Ny nordisk måltidsundersøking: Menn lagar meir mat enn før

innenriks

Undersøkinga om måltid og måltidsmønster er eit samarbeidsprosjekt gjennomført av forskarar frå Noreg, Sverige, Danmark og Finland. Prosjektet har resultert i ei nyleg utgitt bok kalla «Everyday Eating», som samanliknar matvanar i dei fire nordiske landa frå 1997 til 2012.

Unni Kjærnes, seniorforskar ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, har vore ansvarleg for den norske delen av undersøkinga. Ho fortel at eitt av hovudfunna er at menn i 2012 lagar mat i mykje større grad enn 15 år tidlegare.

– I 1997 var det flest kvinner som laga den varme maten, medan i 2012 var det heilt tydeleg i alle landa at fleire menn laga varm mat, fortel ho.

Gjeld alle sosiale grupper

Gjennomsnittstal for alle landa samla viser at middagar der berre menn laga mat har gått opp frå 20 prosent i 1997 til 29 prosent i 2012, medan middagar der berre kvinner laga mat tilsvarande har gått ned frå 69 til 52 prosent.

Kjærnes fortel at ein stor del av mennene som laga mat i 1997, hadde høg sosial status, men at auken av menn som laga mat i 2012, viste seg i alle sosiale grupper.

– Eg trur det kan ha med likestilling å gjere, og at familielivet blir gradvis tilpassa at kjønnsrollene utviklar seg. Til dømes bidrar pappapermisjon til at menn òg blir vande til å vere heime og ordne med kvardagslivet, seier Kjærnes.

Stabil måltidsstruktur

Undersøkinga viser òg at mønster for kvar folk et dei daglege måltida sine, og kven dei et dei med, har vore relativt stabil frå 1997 til 2012.

– Det er framleis ein veldig klar måltidsstruktur. Folk som bur saman, et middag saman, og dei et i hovudsak heime. Dei viktigaste stadene det blir ete borte er på jobb og skule. Dette er veldig stabile mønster som uttrykker ei form for kulturelt fellesskap, og vi finn lite klasseskilnader, forklarer Kjærnes.

– Det er heller ikkje sånn at veldig enkle rettar av typen frosenpizza har overtatt. Folk et dette, men i tillegg til meir organiserte måltid, legg ho til.

Kjærnes trur ikkje måltidsmønstera har endra seg i betydeleg grad frå 2012 til i dag.

Størst skilnad i val av lunsj

– Den største skilnaden mellom dei nordiske landa dreier seg om lunsj. I Sverige og Finland et veldig mange varm lunsj, medan i Danmark og Noreg et vi brødskiver, seier Kjærnes.

Vidare understrekar ho at undersøkinga òg finn spor av andre kulturelle skilnader. Det er til dømes fleire som et ute i Sverige, i Danmark er familiemåltidet aller viktigast, medan i Finland er det veldig få som et noko som helst i sofaen.

