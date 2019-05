Onsdag kan det bli sjukehusstreik

innenriks

Det er Sjukehuset Østfold, Sjukehuset Sørlandet, St. Olavs hospital i Trondheim og Helse Bergen som kan bli ramma av streik frå og med onsdag.

Ein eventuell streik vil mellom anna gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, reinhald og pasient- og varetransport på dei sjukehusa det gjeld.

Under forhandlingane vart ikkje Spekter og forhandlingssamanslutninga YS Spekter samde om pensjonsavgjerder. YS-forbunda Delta og Parat står saman med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO.

YS Spekter krev pensjonsopptening frå første krone for medlemmene sine på sjukehusa, uavhengig av stillingsstorleik.

«Ufråvikeleg»

Lizzie Ruud Thorkildsen, leiar i Delta og YS Spekter, omtalte førre veike dette kravet som «ufråvikeleg». I dag hamnar tilsetje i stillingar på under 20 prosent utanfor pensjonsordninga.

Forbundet tar ut omtrent 190 medlemmer dersom det blir streik.

– Uttaket tar først og fremst sikte på å ramme arbeidsgivar, og vi beklagar at streiken dessverre òg kan ramme pasientar. Vi forventar at arbeidsgivar bruker tilgangen til å søke om dispensasjon, slik at ein konflikt ikkje går ut over liv og helse, sa ho i ei pressemelding.

Likestilling og likebehandling

LO-stat tar ut 303 medlemmer ved dei same sjukehusa via medlemmene sine i Fagforbundet og Fellesforbundet.

Nestleiar Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet uttalte førre veike at kravet deira både er eit likestillingskrav og likebehandlingskrav.

– Dette er eit ufråvikeleg krav for LO-stat. Dei dette handlar om, er i hovudsak kvinner og dei fleste er unge, sa ho i ei pressemelding.

(©NPK)