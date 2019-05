SAS-streiken kosta selskapet over ein halv milliard kroner

innenriks

Flyselskapet la tysdag fram rapporten for andre kvartal 2019, som dekker perioden februar til april. Fem dagar av SAS-streiken fell inn under kvartalet, kostnaden for denne perioden blir anslått til 430 millionar svenske kroner. Den totale kostnaden av streiken ligg på anslagsvis 650 millionar svenske kroner.

Resultatet til selskapet enda med eit underskot på 1,2 milliardar svenske kroner før skatt. Det er ein nedgang på 728 millionar svenske kroner samanlikna med same kvartal 2018. Ifølgje selskapet er resultatet påverka av streiken, høgare drivstoffpris og ei svekt svensk krone.

SAS vart ramma av ein omfattande streik 26. april. Seks dagar seinare, 2. mai vart SAS samde med pilotane om ein ny avtale. Under dei fem første dagane til streiken vart over 2.800 flygingar innstilte og nesten 270.000 passasjerar vart ramma. Før streiken viste trafikktala ei god utvikling samanlikna med tidlegare år.

Passasjertalet til flyselskapet fall med 13,9 prosent til 2,194 millionar i april i år, samanlikna med april i fjor.