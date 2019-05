Ulstein om OECD-kritikk: – Treffer spikaren på hovudet

innenriks

Samtidig som Noreg får skryt for det rause økonomiske bidraget sitt og den humanitære bistanden, peikar rapporten frå Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) på tolv punkt der det er betringspotensial.

– Sjølv om det å bruke multilaterale kanalar har nokre fordelar, skaper det eit ekstra nivå mellom Noreg og partnarlanda. Det kan avgrense Noregs moglegheiter til å sikre at bistanden svarer på behovet på landsnivå, heiter det i rapporten.

– At det blir oppretta nye, globale finansieringsinstrument kan òg undergrave Noregs arbeid for å styrke det multilaterale systemet, heiter det.

– Spikaren på hovudet

Rapporten tar til orde for ytterlegare tilpassingar for å sikre at Noregs nye bistandsmodell kan levere i samsvar med ambisjonane.

– Organisatoriske reformer i 2018 er ei moglegheit for å ta opp overlapping mellom Utanriksdepartementet og Norad, heiter det.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) fekk rapporten tysdag.

– Denne rapporten kjem svært passande. Han treffer spikaren på hovudet når han seier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjonar og tilrådingar i rapporten vil vere nyttige innspel til reforma av bistandsforvaltinga, seier han.

Nye system

OECD meiner Noreg bør bygge system for i større grad å sikre at prosjekt og program er i tråd med heilskaplege visjonar og politikk, fange opp og nytte kunnskap, og dessutan styrke resultatbasert leiing.

– Dette er gode tilrådingar på område der vi er i ferd med å innføre nye og betre system, seier Ulstein.

Rapporten tilrår at Noreg i den multilaterale strategien sin klargjer korleis bruken av kjernebistand eller øyremerkt støtte heng saman med målet om å styrke det multilaterale systemet.

OECD evaluerer utviklingspolitikken til medlemslanda kvart femte år. Formålet med gjennomgangane er å bidra til auka kvalitet, effektivitet og effekt i utviklingssamarbeidet.

