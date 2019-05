492 sjukehustilsette ut i streik etter brot i meklinga

innenriks

Konflikten dreier seg om eit krav om at også deltidstilsette med mindre enn 20 prosent stilling skal tene opp pensjon.

– Vi kunne ikkje gi oss på dette, og det vil vi heller ikkje gjere, seier Sissel M. Skoghaug, nestleiar i Fagforbundet til NTB.

Streiken vil gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, reinhald og pasient- og varetransport på dei rørte sjukehusa.

Skoghaug i Fagforbundet strekar under at dei vil gjere det dei kan for å unngå at streiken går til tvungen lønnsnemnd.

Kan gi unntak

Då fristen gjekk ut ved midnatt tysdag, var partane i sjukehusoppgjeret framleis ikkje har komme til semje under meklinga, og kort tid etter erklærte dei brot i forhandlingane.

LO Stat, som har leidd meklinga for Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet, har tatt ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sjukehus frå byrjinga av arbeidstida onsdag.

YS har tatt ut 190 medlemmer i streik ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgivar. Vi beklagar at ein streik i sjukehusa dessverre også kan ramme pasientar. Vi forventar at arbeidsgivar bruker tilgangen til å søke om dispensasjon, slik at ein konflikt ikkje går ut over liv og helse, seier forhandlingsleiar Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter.

– Urettferdig ordning

Dei streikande partane peikar på at i kommunesektoren har alle tilsette vore sikra pensjonsopptening frå første krone heilt sidan 2013. LO og YS krev ei tilsvarande ordning i sjukehusa for å sikre likestilling og likebehandling av dei tilsette.

– Ordninga i dag rammar i hovudsak kvinner, låglønt og unge arbeidstakarar, og er dermed både diskriminerande og urettferdig, seier Thorkildsen i YS Spekter.

Administrerande direktør i Helse vest RHF og leiar av Spekter Helse, Herlof Nilssen, ser det ikkje på same måte.

– Som ansvarlege arbeidsgivarar, ønsker ikkje helseføretaka å forskjellsbehandle tilsette i sjukehusa. Store grupper som sjukepleiarar og legar må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordninga, og vi ser ingen grunn til å innføre andre reglar for LO- og YS-medlemmer, seier Nilssen.

Han viser til at minstegrensene på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningane vart vidareførte i fjor.

– Det er sterkt beklageleg at LO og YS no vel å streike for ei pensjonsordning som går ut over det Stortinget har vedtatt skal gjelde for staten, privat sektor og for sjukepleiarane, seier Nilssen.