Jensen og Dale bombardert i Stortinget

innenriks

– Det blir sett rekord i bompengeinnkrevjing medan Frp har finansministeren og samferdselsministeren. I Stortinget no ligg det tre store vegprosjekt som delvis skal finansierast med bompengar, sa Støre.

Han viste i Stortingets munnlege spørjetime onsdag til forslag frå Arbeidarpartiet om vegprising og at staten skal ta ein større del av bompengerekninga. Han utfordra finansministeren på tre konkrete område:

– Er det aktuelt for regjeringa å følgje Frps landsmøte og bruke betydelege pengar frå pensjonsfondet til barna våre for å redusere bompengar? spurde han, og følgde opp:

– Er det aktuelt for regjeringa å endre elbil-fordelane no, slik Frps finanspolitiske talsmann opnar for? Er det aktuelt for regjeringa å greie ut vegprising, som er meir rettferdig og treffsikkert?

– Elbilpolitikk ligg fast

Finansminister og Frp-leiar Siv Jensen seier veldig mange bilistar no opplever at belastinga byrjar å bli for stor.

– Vi har gjort ein jobb for å redusere bompengebelastinga. Vi har spart bilistane for nesten 4 milliardar kroner, sa ho.

– Eg registrerer at mange parti no gjer opprør mot eigen politikk, sa Jensen, som av Aps Sverre Myrli fekk merkelappen «bompengedronninga».

Om forslaget frå Frps finanspolitiske talsmann på Stortinget om å innføre moms på elbilar allereie frå 2020 for å skaffe staten inntekter, sa Jensen:

– Elbilpolitikken ligg fast i denne perioden.

I plattforma si lovar regjeringa å vidareføre skattefordelane for elbil når det gjeld eingongsavgift og meirverdiavgift i heile perioden for å nå målet om at det berre skal seljast nullutsleppsbilar i 2025.

Nye milliardprosjekt

Støre ville vite om det er aktuelt for regjeringa å gjennomføre Nasjonal transportplan utan bruk av bompengar. Frps landsmøte vedtok i vår å bruke 100 oljemilliardar på å slette bompengegjeld.

– Ambisjonane om å halde fram å byggje ut god infrastruktur over heile landet ligg fast, svarte Jensen.

Støre viste til at Stortingets transportkomité, med Frps støtte, har godkjent E6 Moelv-Øyer, Ulsberg-Melhus og E18 Langangen-Dørdal med totalt over 15 milliardar kroner i bompengar.

– Frp og Jensen skryter av at dei har lagt fram ein bompengepakke til 200 millionar kroner. Men når det gjeld stykket har bompengane auka etter revidert nasjonalbudsjett, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har systematisk jobba for å redusere belastinga for bilistane, i grell kontrast til det Sp står for, svarte Jensen.

Vegprising

Samtidig har Den finanspolitiske talsmannen til Høgre, Henrik Asheim tatt til orde for eit breitt forlik om vegprising, eit system som både Venstre og KrF og også Ap, er positive til, men som Frp går mot.

– Det er å flytte taksameteret rett inn i bilen. Det løyser ikkje bompengeutfordringane, sa ho.

Prinsippet med vegprising er at ein betaler for når, kor og kor langt ein køyrer.

– Eg opna ikkje for no å innføre eit vegprisingssystem. Regjeringa har i plattforma sagt at vi skal gå gjennom heile bilavgiftssystemet, for å sjå korleis det kan bli meir berekraftig i framtida, sa finansministeren.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vart utfordra på vegprising.

– Alle parti vil ha vegprising, bortsett frå Frp – vi vil ha mindre bompengar, slo han fast.

Dale kalla diskusjonen om vegprising ei «fullstendig avsporing» og viste til at bilistane like fullt må betale.

(©NPK)