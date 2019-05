Kutt i mjølkeproduksjonen skaper bekymring

innenriks

Bakgrunnen for det kommande kutta i mjølkeproduksjonen er at eksportstøtta skal avviklast neste år, noko som kjem til å ramme eksporten av ost hardt. Det vil så føre til at mjølkeproduksjonen truleg må reduserast med opp mot 100 millionar liter årleg, ifølgje Nationen.

Saka vart drøfta i ei høyring i næringskomiteen om jordbruksoppgjeret, sjølv om temaet i lita grad er omtalt i jordbruksavtalen.

Avviklinga av eksportstøtta kan føre til at eksporten av Jarlsbergost blir redusert til null, ifølgje talsperson for KrF, Eivind Reiten, som stilte spørsmål om det går an å behalde noko av eksporten.

Direktør for politikk og samfunnskontakt i Tine, Johnny Ødegård, seier at Tine har lett høgt og lågt etter moglegheiter utanfor Noreg, inkludert moglegheita for å vidareføre delar av eksporten av Jarlsberg-ost. Tine fryktar at heile Jarlsberg-marknaden som er bygd opp over mange år, kan gå tapt.

Avviklinga av eksportstøtta kjem samtidig som forbruket av mjølk i Noreg opp gjennom åra har sokke med 400 millionar liter i året, sjølv om det er 1,2 millionar fleire innbyggjarar i landet.

(©NPK)