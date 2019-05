Miljøprodukt har vorte miljøproblem i Gudbrandsdalen

innenriks

Bedrifta Glasopor i Skjåk produserer skumglas – glasopor – av resirkulert glas frå hushald i heile Noreg, og det blir i utgangspunktet miljøvennlege byggjemateriale av resirkulert glasemballasje. Men under haustflaumen hamna rundt 25.000 kubikkmeter glasopor frå miljøbedrifta i elva, som frakta det vidare nedover med vatnet som utslepp. Det finst ikkje nærare kunnskap om langtidseffektar av glasopor i ulike naturmiljø, ifølgje Nationen.

Dei store mengdene med glasopor kan true levekåra for fleire artar i dei mest rørte og meste sårbare områda, ifølgje Fylkesmannen i Innlandet.

Må rydde fort

– Målet er å samle opp mest mogleg før den store vårflaumen set inn i starten av juni. Lykkast vi ikkje med det, kan i verste fall store mengder skumglas reise med vårflaumen nedover dei store elvane i dalføra våre – og til slutt hamne i havet, seier direktør for verksemdsområdet landbruk og miljø hos Fylkesmannen i Innlandet, Haavard Elstrand, til Nationen.

Ifølgje Elstrand er det sannsynleg at dei store førekomstane av glasopor kan føre til negative konsekvensar for miljøet utover det vi har kjennskap til å så langt.

– Fylkesmannen konkluderer derfor med at utsleppet av glasopor har medført skade og ulempe for miljøet og at dei største førekomstane av glasopor må tolkast som forureining, seier Elstrand.

Usamd i vedtak

Glasopor AS fekk 14. februar pålegg frå Fylkesmannen om å rydde opp på ni område i Ottavassdraget, men klaga på vedtaket.

Klagesaka skal behandlast av Miljødirektoratet. Glasopor AS fører mellom anna opp at det er usamd i Fylkesmannens konklusjon om at Glasopor må bere ansvaret for konsekvensane av flaumen, sidan bedrifta ikkje kan lastast for flaumen som ramma heilt uventa på ein stad ingen hadde forventa flaum.

(©NPK)