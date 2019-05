Over 100 Ap-ordførarar har signert opprop mot nærpolitireforma

innenriks

– Vi vart fortalde at beredskapen ikkje skulle svekkjast, men vi ser no at den er svekt. Då må vi seie ifrå, seier Ap-ordførar Heidi Granli i Gol kommune til ABC Nyheter.

Ho er blant ordførarane som har signert oppropet med krav til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi har runda over 100 ordførarar no, seier Gol-ordføraren.

Bakgrunnen for ordføraropprøret som no brer seg, er mellom anna SSB-rapporten som viser at om lag halvparten av kommunane i landet har fått færre årsverk i politiet i perioden 2016–2018.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er kritisk til SSB-tala og viser til at det har føregått ei intern sentralisering av politiet, og at det ikkje har noko å seie der politiet har sin registrerte arbeidsstad.

Til Dagbladet, som omtalte saka fredag, seier Kallmyr at han tar kritikken alvorleg¨. Han varslar ei ny stortingsmelding om politi i Kommune-Noreg.

Samtidig peikar han på at politiet har samla fellesfunksjonar i dei største byane for å kunne hjelpe andre delar av politidistrikta.

Nærpolitireforma, som tredde i kraft ved årsskiftet 2016, vart vedtatt på Stortinget sommaren 2015 som eit forlik mellom Arbeidarpartiet, Høgre, Frp og KrF. 27 politidistrikt vart slått saman til 12, mellom anna for å etablere eit større etterforskingsmiljø.

