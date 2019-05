Pelsdyrbønder «enormt skuffa» over pelsdyrerstatninga til regjeringspartia

innenriks

– Dette var ein pressekonferanse bygd opp for å lure folk og media, seier styreleiar Bertran Skadsem Trane i Norges Pelsdyralslag.

Stortingsrepresentantar frå Høgre, KrF, Frp og Venstre la på ein pressekonferanse onsdag fram innstillinga næringskomiteen hadde til korleis pelsdyrbøndene skal kompenserast når næringa blir avvikla.

– Dei lovar individuell vurdering, men legg så urimelege føringar at det ikkje er i nærleiken av å dekke tapa. 200 norske familiar vart svikta på nytt i dag, seier Skadsem Trane, som viser til at tre ulike landbruksministrar har lova at ingen pelsdyrbønder skal lide økonomiske tap.

Spesielt sterkt reagerer han på at kompensasjonen for avvikling skal basere seg på bokført verdi av pelsdyrfarmen. Det meiner han er grunnleggande urettferdig.

– Eg kan nesten ikkje skjønne anna enn at dette må vere ei stormisforståing. Vi har jo vist mange døme på å vise korleis desse prinsippa vil ruinere folk. Politikarane har nikka og grått og forstått kor alvorleg dette er, og kor urettvis det slår ut. No kjem dei plutseleg med eit nytt forslag basert på dei same urettferdige prinsippa, seier Skadsem Trane.

– Det er som at nokon skulle tatt jobben og huset frå folk – og tilbode dei likningsverdien, meiner han.

(©NPK)