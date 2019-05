Litt fleire arbeidsledige i mai

innenriks

Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkjarar som deltar i arbeidsmarknadstiltak, steig med 800 personar.

Totalt var det ved utgangen av mai registrert 59.800 heilt arbeidsledige hos Nav, som utgjer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Til saman er 75.600 personar registrerte som heilt arbeidsledige eller som arbeidssøkjarar på tiltak på Nav og utgjer 2,7 prosent.

Talet på heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak har samla gått ned med 0,2 prosentpoeng dei siste tolv månadene.

– Etter fleire månader med nedgang, gjekk arbeidsløysa noko opp igjen i mai. Så langt i år har talet på heilt ledige likevel falle med om lag 3.000 personar, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Høgast i Østfold

Arbeidsløysa i mai var høgast innan reiseliv og transport, medan han var lågast innan utdanning. Arbeidsløysa er høgast i Østfold med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følgjer Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent, medan Sogn og Fjordane har lågast arbeidsløyse med 1,4 prosent.

Det er aldersgruppa 20 til 24 år som har høgast arbeidsløyse, medan dei under 20 år har lågast arbeidsløyse med 1,3 prosent.

Fleire unge

Det siste året har arbeidsløysa falle for alle aldersgrupper, med unntak av dei under 20 år. For denne aldersgruppa er det om lag 200 fleire ledige enn i mai i fjor, justert for brotet i statistikken.

Talet på ledige er brot- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte ei ny registreringsløysing som bidrar til at det går kortare tid frå arbeidssøkjarane registrerer seg på nav.no til dei kjem inn i statistikken.

(©NPK)