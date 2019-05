Målingar: Høgre svekt etter Solbergs samling

innenriks

I mai får det største regjeringspartiet støtte frå 21,8 prosent av veljarane, ifølgje Pollofpolls' gjennomsnitt av nasjonale målingar.

Det betyr at vi må heilt tilbake til februar 2015 for å finne ein like svak månad for Høgre, som den gongen fekk støtte frå 21,3 prosent av veljarane. Elles har ikkje Høgre lege så lågt på dei nasjonale målingane sidan starten av 2010.

Trass i ein opptur for Framstegspartiet i mai, fører Venstre og KrFs svake oppslutning til at Solbergs regjeringskvartett ikkje ville vore i nærleiken av fleirtal om det var val i dag.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV ville fått fleirtal med 86 mandat, mot 67 for dagens fire regjeringsparti.

Stabilt lågt

På Solbergs lag er det små rørsler, noko som i seg sjølv gir grunn til bekymring.

Det inneber nemleg at både KrF og Venstre framleis ligg godt og stabilt under sperregrensa på 4 prosent.

Venstre gjekk inn i regjeringa for halvtanna år sidan, men etter eit oppsving for vel eitt år sidan har partiet no ikkje vore over sperregrensa sidan juni i fjor. I mai får partiet, som i april, støtte frå 2,9 prosent av veljarane, noko som ville gitt to mandat på Stortinget.

KrF gjekk inn i regjeringa i januar etter ein opprivande intern prosess om retningsval, og håpet er at denne avklaringa skal løfte oppslutninga. Men partiet har lege forbløffande stabilt på 3,5 prosent i tida etter at regjeringsplattforma var klar. Det ville redusert stortingsgruppa partiet hadde til tre representantar.

Frp løftar seg til 12,2 prosent etter den historisk sett svake oppslutninga på 10,6 prosent i snitt i april.

Fragmentering

Samtidig verkar bildet på raudgrøn side stadig meir fragmentert, ikkje minst fordi både Raudt ytst til venstre og Miljøpartiet Dei Grøne kjem over sperregrensa i mai.

Raudt gjer den tredje beste månaden sin nokosinne når partiet får støtte frå 5,1 prosent av veljarane, noko som ville gitt ni mandat på Stortinget.

For andre gong på tre månader lyfte òg MDG seg over sperregrensa og får støtte frå 4,2 prosent av veljarane. Eit slikt valutfall ville gitt sju stortingsrepresentantar.

Likevel kjem verken Raudt eller MDG i den gunstige vippeposisjonen, om vi skal legge mai-snittet til grunn. Stabilt høg oppslutning om SV, som får 7,2 prosent, og Senterpartiet på 14,4 prosent sørgjer for at dei tre partia som regjerte saman frå 2005 til 2013, har fleirtal.

Samtidig fell Arbeidarpartiet for fjerde månad på rad og får i mai støtte frå 25,9 prosent av veljarane.

Raudt og MDG får saman med dei tre raudgrøne partia 102 mandat, mot 67 for Høgre, Frp, Venstre og KrF i mai. Berre Ap og Sp ville til saman fått 73 representantar.

