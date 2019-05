Ny digital database over norske fangar under andre verdskrigen

innenriks

Dermed kan ein søke på namn, stadnamn og fangeleir i arkivet og få informasjon om alle dei som sat fanga, opplyser stiftinga Falstadsenteret.

Falstadsenteret og Arkivet, to av dei nasjonale freds- og menneskerettssentera i Noreg, står bak databasen på nettsida til Norsk digitalt fangearkiv.

Regjeringa har løyvd 1,7 millionar kroner til prosjektet som vil vere klart til 75-årsmarkeringa av frigjeringsjubileet i mai neste år.

– Vi er stolte over at regjeringa gjennom løyvinga støttar arbeidet med å verne og synleggjere historia til alle norske menn og kvinner som sat fanga under andre verdskrigen, seier Christian Wee, som er direktør for Falstadsenteret, og Audun Myhre, som er direktør i Arkivet.

Dei viser til at det blir endå viktigare at historiene til fangane blir tilgjengelege digitalt, etter kvart som tidsvitna forsvinn.

Det digitale fangearkivet skal i første fase vere ein database over nordmenn som sat i fangenskapet i Noreg og i utlandet. I andre fase skal det òg omfatte utlendingar som sat i fangenskap i Noreg.

