Færre vil ha Støre som statsminister

I ei partimåling som vart offentleg før helga, går det fram at venstresida i norsk politikk seglar i medvind. Målinga som Ipsos har utført for Dagbladet, viser at det ville vorte raudgrønt fleirtal dersom det hadde vore val i dag. Men populariteten til Ap-leiar Jonas Gahr Støre har ikkje same framgang, viser nye tal frå undersøkinga.

Når veljarane har vorte spurte, svarer berre 13 prosent at dei meiner Støre er best eigna som statsminister. Før stortingsvalet i 2017 svarte 28 prosent at dei meinte den sittande Ap-leiaren var best eigna for jobben som statsminister. Det tilsvarande talet for Erna Solberg (H) var då 29 prosent. Begge hadde støtte frå om lag 60 prosent av eigne veljarar.

I den nye undersøkinga svarer 39 prosent av Arbeidarpartiet-veljarane at dei støttar Støre. Dette er dårlegare enn i november i fjor, men noko betre enn målinga i februar.

Også Erna Solberg gjer det markant dårlegare enn tidlegare i same undersøking. Berre 23 prosent av dei spurde svarer at dei meiner ho er best eigna som statsminister.

Heile 37 prosent svarer at dei ikkje veit kven som vil vere best til å leie landa.

