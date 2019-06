Fare for oljestreik frå midnatt

innenriks

Partane i sokkelsemja møttest hos Riksmeklaren måndag klokka 10.

Blir det streik, vil felta Gjøa, Kristin, Draugen, Ivar Aasen, Oseberg Aust og Gudrun måtte stengjast ned. Som ein konsekvens av dette vil produksjonen òg stengje ved tilknytt felt som Tyrihans, Maria og Vega.

440.000 fat per dag

Totalt betyr dette eit dagleg produksjonstap på rundt 440.000 fat oljeekvivalentar, ifølgje Norsk olje og gass.

– Produksjonen ved ei rekke norske felt vil bli ramma ved ein eventuell konflikt, noko som er alvorleg. Vi håper derfor at vi i meklinga kan bli samde med Lederne, seier forhandlingsleiar Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Meklinga kjem etter at Lederne braut lønnsforhandlingane med Norsk olje og gass 7. og 8. mai.

Leiarane har rundt 1.000 medlemmer av dei totalt 7.500 organiserte som er omfatta av sokkelavtalane. Det er varsla at 198 medlemmer blir tatt ut i ein streik. Den største delen av dei – 75 medlemmer – jobbar på Gjøa for Neptune Energy.

Meklar er Edvard Os.

– Må stå fram som attraktiv

– Bransjen må framleis stå fram som attraktiv for ungdom i ei tid då mange oljearbeidarar føler seg stigmatisert, sa forbundsleiar Audun Ingvartsen i Lederne etter brotet i forhandlingane 8. mai.

– Det er avgjerande at vi ikkje får ein for høg lønnsvekst framover. Auka kostnader vil gjere arbeidsplassane meir usikre i staden for trygge og langsiktige. Derfor er det viktig at dette oppgjeret og framtidige oppgjer blir landa innanfor ei ansvarleg ramme, seier forhandlingsleiar Hodneland i Norsk olje og gass.

I år er det mellomoppgjer, som betyr at det berre blir forhandla om lønnsregulering. Dette er ulikt frå eit hovudoppgjer, der det blir forhandla om alle avgjerdene i tariffavtalane.

(©NPK)